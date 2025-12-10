The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير خارجية لبنان يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران ويقترح محادثات في دولة ثالثة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال اليوم الأربعاء إنه يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلا من ذلك عقد لقاء “في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها”.

وقال رجي إن “الظروف الحالية” هي سبب قراره بعدم زيارة إيران، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشدد على أن هذا “لا يعني رفضا للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة”.

وفي الأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره اللبناني لزيارة طهران في المستقبل القريب لمناقشة العلاقات الثنائية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية