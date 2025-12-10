وزير خارجية لبنان يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران ويقترح محادثات في دولة ثالثة

10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال اليوم الأربعاء إنه يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلا من ذلك عقد لقاء “في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها”.

وقال رجي إن “الظروف الحالية” هي سبب قراره بعدم زيارة إيران، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشدد على أن هذا “لا يعني رفضا للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة”.

وفي الأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره اللبناني لزيارة طهران في المستقبل القريب لمناقشة العلاقات الثنائية.

