وزير خارجية مالي: نؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية
باماكو 10 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب اليوم الجمعة إن بلاده تؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، لتصبح بذلك أحدث دولة أفريقية تؤيد خطة الرباط لإنهاء الصراع المستمر منذ 50 عاما مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وينص اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية يتم انتخابها من قبل سكانها، بينما تحتفظ الرباط بالولاية على شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والدينية.
في المقابل، تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء يتضمن خيار الاستقلال.
