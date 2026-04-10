وزير خارجية مالي: نؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باماكو 10 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب اليوم الجمعة إن بلاده تؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، لتصبح بذلك أحدث دولة أفريقية تؤيد خطة الرباط لإنهاء الصراع المستمر منذ 50 عاما مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وينص اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية يتم انتخابها من قبل سكانها، بينما تحتفظ الرباط بالولاية على شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والدينية.

في المقابل، تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء يتضمن خيار الاستقلال.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية