وزير خارجية مصر: العودة لوقف إطلاق النار هو السبيل لإطلاق سراح الرهائن

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القاهرة (رويترز) – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الوضع الراهن في غزة “غير مقبول على الإطلاق” في ظل استئناف العمليات العسكرية ضد المدنيين في القطاع، ودعا إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الأحد “هذا هو الحل العملي والواقعي الوحيد المطروح في الظروف الراهنة، وهو الحل الوحيد، والطرح الوحيد الذي يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتواجدين في قبضة حماس”.

وأضاف “علينا أن نلتزم بذلك إذا كنا حريصين على الحفاظ على أرواح الرهائن”، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن “سياسة التجويع” خاصة في شهر رمضان.

ومن المقرر أن تلتقي كالاس في وقت لاحق من يوم الأحد بالقاهرة مع الوفد الوزاري العربي المكلف بالتواصل مع الجهات الدولية الفاعلة بشأن خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية هذا الشهر.