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وزير خارجية مصر: تم الانتهاء من خطة إعمار غزة لعرضها على القمة العربية

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(رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأحد إنه تم الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة لكن أحدا لم يطلع عليها بعد انتظارا عرضها على قادة الدول العربية في قمتهم غير العادية المقررة‭ ‬يوم الثلاثاء في القاهرة.

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويكا إنه يجب إقرار القمة للخطة أولا قبل عرضها على أي طرف أجنبي.

وتابع قائلا “لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء يوم 4 مارس”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية