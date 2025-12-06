وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة

الدوحة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت إنه ينبغي نشر القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة على طول “الخط الأصفر” للتحقق من وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في القطاع.

وبحسب مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واقترحته واشنطن، ستستخدم القوة الدولية “جميع التدابير اللازمة” لنزع سلاح غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات وتأمين حدود القطاع ودعم قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا.

