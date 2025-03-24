وزير خارجية مصر والمبعوث الأمريكي ويتكوف يتبادلان الرؤى بشأن غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية إن اتصالا هاتفيا جرى يوم الاثنين بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تبادلا خلاله “الرؤى والتقييمات بشأن التطورات في قطاع غزة”.

وأضافت الخارجية في بيان أن الاتصال تناول “الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين شددا على “مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب”.

وقال مصدران أمنيان في وقت سابق من يوم‭ ‬الثلاثاء لرويترز إن مصر قدمت مقترحا جديدا يهدف إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب إسرائيل من القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.