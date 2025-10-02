وزير خارجية مصر يؤكد ان بلاده لا ترى “اي دور” لحماس في مستقبل غزة

afp_tickers

2دقائق

اعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الخميس انه لن يكون لحماس “اي دور” في مستقبل غزة، في الوقت الذي تتوسط بلاده في الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وقال في مؤتمر نظمه في باريس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “هناك اتفاق تام بيننا كعرب ومسلمين، وحتى بين أعضاء حماس أنفسهم. إنهم يدركون جيدا أنه لا دور لهم في المستقبل، وهذا واقع”.

ولم تعط حماس ردها حتى الآن على خطة ترامب لإنهاء الحرب. ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الخطة التي حظيت بدعم دول عربية وعلى رأسها الوسيطان القطري والمصري.

وتنص الخطة على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة ونزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع وتشكيل سلطة انتقالية برئاسة ترامب، حليف إسرائيل.

وقال عبد العاطي “دعونا لا نمنح أي طرف حجة لاستخدام حماس ذريعة لارتكاب هذه المجازر اليومية العبثية بحق المدنيين”.

وأضاف “ما يحدث تجاوز بكثير أحداث 7 تشرين الاول/أكتوبر، وتجاوز بكثير الانتقام. هذا تطهير عرقي وإبادة جارية. كفى”.

اعلن الدفاع المدني في غزة والمرافق الصحية في القطاع ان 52 شخصا على الأقل قتلوا الخميس في الهجوم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بينهم موظف في منظمة أطباء بلا حدود.

وبحسب الوزير المصري “من المهم لإسرائيل أن تعيش بسلام وأن تندمج بالكامل في المنطقة”.

وأكد “نحن أكثر من مستعدين. الجميع، السعوديون الجميع مستعدون للتطبيع الكامل” معتبرا أن “دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام مع إسرائيل هي الحل الوحيد للمستقبل”.

بكل/ليل/لين