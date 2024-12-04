وزير خارجية مصر يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري حول أحدث التطورات

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القاهرة (رويترز) – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم بلاده للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها في ظل تجدد القتال بشمال سوريا مع التأكيد على الأهمية البالغة للحفاظ على أرواح المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الأربعاء إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري بسام صباغ تناولا خلالها “آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها”.

وحققت قوات المعارضة السورية تقدما سريعا خلال الأسبوع الماضي، إذ استولت على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، ووصلت إلى مسافة بضعة كيلومترات من حماة يوم الثلاثاء.

وذكر البيان أنه تم خلال الاتصال “بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية”.

وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا على المستوى الوزاري بشأن سوريا يوم الأحد القادم بناء على طلب من دمشق.