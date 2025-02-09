وزير خارجية مصر يزور أمريكا وسط توتر بشأن مقترح ترامب بشأن غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد إن الوزير بدر عبد العاطي توجه يوم الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، وذلك وسط توتر بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية من بينها مصر والأردن.

وذكر البيان أن الزيارة تأتي “في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية”. ولم يشر إلى اقتراح ترامب.

وجاء فيه أن عبد العاطي سيلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونجرس.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت الخارجية المصرية إن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير شباط الجاري لبحث التطورات “الخطيرة” للقضية الفلسطينية.

ولاقى اقتراح ترامب بأن تسلم إسرائيل واشنطن “السيطرة على قطاع غزة” وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد نقل الفلسطينيين إلى بلاد أخرى منها مصر والأردن تنديدا واسعا عربيا ودوليا. وقال منتقدون إنه الخطة مساوية للتطهير العرقي وغير قانونية بموجب القانون الدولي

وتتمسك الدول العربية بتنفيذ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وقالت مصر يوم الجمعة إنها تكثف اتصالاتها مع الدول العربية ومنها الأردن والسعودية والإمارات لتأكيد الرفض في المنطقة لتهجير الفلسطينيين.

وتبحث مصر مع دول عربية أخرى كيفية إعادة إعمار غزة وإزالة الركام بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرا ودمرت القطاع.