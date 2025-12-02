وزير خارجية نيوزيلندا يعتبر ارتباط جزر كوك بسفن تهريب النفط الروسي والإيراني “غير مقبول”
وبّخت نيوزيلندا جزر كوك المجاورة بعدما كشف تحقيق أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات مرتبطة بالعقوبات عن الاشتباه بتورط 34 ناقلة بتهريب النفط الخام الروسي والإيراني تحت راية الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ.
وقال ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا التي ما زالت مرتبطة مع جزر كوك باتفاق ارتباط حر “هذا انحراف غير مقبول بتاتا في السياسة الخارجية”.
وكشفت التحليلات التي أجرتها وكالة فرانس برس أن عشرات ناقلات النفط المشتبه في تهريبها النفط الخام الروسي والإيراني كانت تستخدم مكتبا على شاطئ البحر في البلاد الواقعة في جنوب المحيط الهادئ لتغطية مساراتها.
وحددت بيانات العقوبات الأميركية 20 ناقلة مسجلة في جزر كوك يشتبه في قيامها بتهريب الوقود الروسي والإيراني بين عامَي 2024 و2025.
وأدرجت 14 ناقلة نفط أخرى تحمل علم جزر كوك في القائمة السوداء لقاعدة بيانات منفصلة للعقوبات البريطانية تغطي الفترة نفسها.
سفت-اهو/الح