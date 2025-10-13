The Swiss voice in the world since 1935
وزير دفاع إسرائيل: إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن هو “إخلال بالالتزامات”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الاثنين إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسليم رفات أربع رهائن إسرائيليين “إخلال بالالتزامات”.

وأضاف كاتس في منشور على إكس “أي تأخير أو إهمال متعمد سيُعتبر انتهاكا صارخا للاتفاق، وسيتم الرد عليه وفقا لذلك”.

وينص الاتفاق الذي يهدف لإنهاء الحرب في غزة على أنه في غضون 72 ساعة من إعادة انتشار الجيش، سيُطلق سراح جميع الرهائن البالغ عددهم 48 من قطاع غزة وسيسلمون لقوات الأمن الإسرائيلية- ومنهم 20 على قيد الحياة و28 متوفون.

وكانت حماس قد أشارت سابقا إلى أن استعادة رفات بعض الرهائن قد تستغرق وقتا أطول، نظرا لعدم معرفة جميع مواقع الدفن.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

