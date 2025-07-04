وزير دفاع إسرائيل: نعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديدنا

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دبي (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمسؤولين عسكريين كبار إن الجيش يعد خطة “لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديد إسرائيل”.

وأضاف أن على الجيش أن يكون مستعدا على صعيدي المخابرات والعمليات لضمان تفوق إسرائيل الجوي ومنع طهران من استعادة قدراتها السابقة.

جاءت تصريحات كاتس عقب حرب جوية استمرت 12 يوما بين الجانبين في يونيو حزيران. وهاجمت إسرائيل خلالها منشآت نووية إيرانية قائلة إن الهدف من الحرب هو منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فحسب.

واتفقت إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية مما أنهى الأعمال القتالية في 24 يونيو حزيران.