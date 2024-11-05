وزير دفاع إسرائيل الجديد يتعهد بإعطاء الأولوية لإعادة الرهائن وتدمير حماس وحزب الله

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القاهرة (رويترز) – تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي المعين حديثا يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء بإعطاء الأولوية لإعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة و”تدمير” حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية، في أول منشور له على منصة إكس بعد قبول المنصب.

وقال “سنعمل معا من أجل دفع منظومة الأمن إلى النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب: إعادة كل المخطوفين باعتبارها أولى مهمة، وتدمير حماس في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، واحتواء العدوان الإيراني، وعودة سكان الشمال والجنوب إلى منازلهم بأمان”.