وزير صومالي يتهم إثيوبيا بتهريب أسلحة بشكل غير قانوني عبر الحدود

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مقديشو (رويترز) – اتهم وزير خارجية الصومال إثيوبيا يوم الثلاثاء بتهريب الأسلحة إلى بلاده بعد أن قال نظيره الإثيوبي إنه يشعر بالقلق من أن إمدادات الذخائر للصومال قد ينتهي بها الأمر في “أيدي الإرهابيين”.

وقال أحمد معلم فقي لرويترز بعد يوم من تفريغ سفينة حربية مصرية أسلحة ثقيلة في مقديشو “الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية والتي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين”.