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وزير صيني يعتبر أن الرسوم الأميركية ستلحق “ضررا بالغا” بالدول الفقيرة

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قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لرئيسة منظمة التجارة العالمية إن الرسوم الجمركية الأميركية “ستلحق ضررا بالغا” بالدول الفقيرة، وفق بيان بيان صادر عن الوزارة السبت. 

وأبلغ وانغ رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا في اتصال هاتفي الجمعة أن “هذه +الرسوم المتبادلة+ الأميركية ستلحق ضررا بالغا بالدول النامية وخصوصا الأقل نمو وقد تُسبب أزمة إنسانية”، حسبما جاء في البيان.

وأضاف أن “الولايات المتحدة استمرت في فرض إجراءات جمركية، ما جلب حالة هائلة من عدم اليقين وعدم الاستقرار إلى العالم، وأحدث فوضى على الصعيدين الدولي والمحلي في الولايات المتحدة”.

وأعلنت بكين الجمعة أن رسومها الجمركية البالغة 125% على السلع الأميركية ستدخل حيز التنفيذ السبت، وهي رسوم تُعادل تقريبا تلك التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية المستوردة والبالغة 145%. 

لكن الصين قالت إنها ستتجاهل أي رسوم إضافية يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأنه كما قالت بكين، لم يعد من المنطقي اقتصاديا للمستوردين الشراء من الولايات المتحدة. 

وأعلنت الصين أيضا أنها سترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الدفعة الأخيرة من الرسوم.

بعد أسبوع من الفوضى في الأسواق تناوب فيه أكبر اقتصادين في العالم فرض حواجز تجارية، وصفت بكين سياسة ترام بأنها “أضحوكة” و”لعبة أرقام”. 

وأثار رد بكين تقلبات جديدة في السوق مع تذبذب الأسهم وارتفاع أسعار الذهب وتعرض أسعار سندات الحكومة الأميركية لضغوط.

ازك/غد/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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