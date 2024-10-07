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وزير فرنسي: القوة وحدها لا تضمن أمن إسرائيل والحلول الدبلوماسية مطلوبة

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القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين إن القوة وحدها لا تضمن أمن إسرائيل وإن هناك حاجة للحلول الدبلوماسية.

أدلى بهذا التصريح في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل.

وقال بارو للصحفيين خلال زيارة لإسرائيل “القوة وحدها لا يمكن أن تضمن أمن إسرائيل وأمنكم. والنجاح العسكري لا يمكن أن يكون بديلا للمنظور السياسي”.

وأضاف “حان وقت الدبلوماسية لإعادة الرهائن إلى أحبائهم وإعادة النازحين إلى ديارهم في الشمال، بعد عام من الحرب”.

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