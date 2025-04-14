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وزير فرنسي: المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية يجب أن تتوافق مع المصالح الأوروبية

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لوكسمبورج (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستتابع عن كثب وتظل يقظة بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لضمان توافقها مع المصالح الأوروبية.

وقال بارو لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج “سنكون يقظين، إلى جانب أصدقائنا وشركائنا البريطانيين والألمان، لضمان توافق أي مفاوضات (أمريكية إيرانية) قد تجرى مع مصالحنا الأمنية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.

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