وزير كوبي يزور روسيا وتنديد مشترك بالضغوط الأميركية على هافانا

نددت روسيا وكوبا الأربعاء بالحصار الأميركي على واردات الطاقة إلى الجزيرة الكاريبية، في موقف يعكس التضامن بين البلدين خلال زيارة وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز لموسكو حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء.

وتأتي زيارة الوزير الكوبي الى الحليفة التقليدية روسيا، في وقت تعاني بلاده من أزمة وقود فاقمها الحصار الذي تفرضه واشنطن على النفط.

وقطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإمدادات الرئيسية من النفط الفنزويلي لكوبا بعدما أطاح بنيكولاس مادورو عبر عملية نفذته قوات أميركية خاصة، وهدد بفرض عقوبات على البلدان التي تبيع النفط لهافانا.

والتقى رودريغيز بنظيره الروسي سيرغي لافروف قبل اجتماعه المرتقب مع بوتين.

ووجّه الوزير الروسي انتقادات لاذعة لواشنطن، مستخدما لغة تعود إلى الحقبة السوفياتية. وقال لافروف “ندعو الولايات المتحدة إلى إظهار قدر من الحكمة والتراجع عن الحصار العسكري‑البحري لجزيرة الحرية”.

تتحالف هافانا مع موسكو منذ الثورة الاشتراكية في الستينيات، واعتمدت لعقود على دعمها الاقتصادي والسياسي. وحافظ الكرملين على علاقات وثيقة مع كوبا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأفاد لافروف بأن موسكو “تتضامن مع أصدقائنا”، واصفا كوبا التي يحكمها نظام شيوعي، بأنها “دولة شقيقة”.

لكن لافروف لم يقدّم تعهّدات ملموسة بأي دعم مادي على الجزيرة الخاضعة لعقوبات أميركية منذ ستينيات القرن الماضي.

وندد بالولايات المتحدة التي قال إنها “بعد حصار دام أكثر من 70 عاما باتت الآن تهدد حتى بتشديد إجراءاتها غير المشروعة واللاإنسانية”.

لطالما عانت الجزيرة من نقص شديد في الوقود، لكن الإجراءات الأميركية الأخيرة عمّقت الأزمة.

وتدرس روسيا التي تعد من أكبر منتجي الطاقة في العالم، تقديم العون لكوبا. وذكر الإعلام الرسمي الروسي الأسبوع الماضي بأن موسكو قد ترسل نفطا إلى الجزيرة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء “نقدّم المساعدة لأصدقائنا”، رغم أن موسكو لم تعلن بعد أنها سترسل الوقود أو أي مساعدات أخرى تحتاجها كوبا.

وأثناء محادثاته مع لافروف، شدد رودريغيز على أن كوبا لن تبدّل نهجها السياسي على وقع الضغوط الأميركية.

وندد بواشنطن لتسببها بـ”تدهور النظام الدولي الذي كان في الأساس غير منصف وفي وضع هش، لكنه يُستبدل اليوم بممارسات الحكومة الأميركية”.

ومنذ أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في 2022، عززت موسكو الخاضعة لعقوبات غربية واسعة النطاق، تحالفاتها العائدة إلى الحقبة السوفياتية، على غرار علاقاتها مع كوريا الشمالية.

ولم تندد كوبا بالعملية الروسية في أوكرانيا، فيما أفادت تقارير وردت على مدى الحرب المتواصلة منذ أربع سنوات بتجنيد موسكو لمقاتلين كوبيين.

وأعلن الكرملين أن بوتين الذي لم يعلّق علنا بعد على الوضع المستجد في كوبا، سيستقبل رودريغيز في وقت لاحق.

وامتنع الرئيس الروسي في الأسابيع الأخيرة عن توجيه انتقادات حادّة للولايات المتحدة بينما تتواصل المحادثات الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا والتي تتوسط فيها واشنطن.

زار بوتين كوبا عام 2014 حيث التقى بزعيم الثورة الشيوعية فيدل كاسترو الذي توفي بعد عامين على ذلك.

