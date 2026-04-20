وزير لبناني: خريطة الجيش الإسرائيلي “لمنطقة الدفاع البحري” لا تؤثر على ترسيم الحدود البحرية

بيروت 20 أبريل نيسان (رويترز) – قال جو صدي وزير الطاقة اللبناني لرويترز اليوم الاثنين إن الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي والتي تُظهر “منطقة الدفاع البحري المتقدم” الممتدة من الساحل اللبناني إلى البحر لا تؤثر على الحدود البحرية المتفق عليها بين الجانبين في 2022.

وأضاف أن الخريطة من وجهة نظر قانونية لا تغير أي شيء من الحقائق التي أرساها اتفاق ترسيم الحدود البحرية مؤكدا أن الاتفاق لا يزال ساريا ولا يوجد أي تغيير.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

