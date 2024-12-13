وزير لرويترز: كييف مستعدة لتوريد الحبوب إلى سوريا

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كييف (رويترز) – قال وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال يوم الجمعة لرويترز إن أوكرانيا ترغب في إمداد سوريا بالغذاء ومستعدة لذلك، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأوكرانيا هي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية.

وقالت مصادر روسية وسورية في وقت سابق إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا توقفت بسبب حالة الضبابية فيما يتعلق بالحكومة الجديدة ومشكلات بشأن تأخر الدفع.

واعتادت سوريا على استيراد الغذاء من روسيا في ظل إدارة الأسد.