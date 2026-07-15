وزير مجري سابق يتخلى عن مقعده البرلماني ويلتحق بـ”بي واي دي” الصينية

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أعلن بيتر سيارتو، وزير الخارجية في حكومة الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، استقالته من البرلمان الأربعاء للانضمام إلى شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية “بي واي دي”، في خطوة أثارت اتهامات بتضارب المصالح.

وجعلت المجموعة الصينية العملاقة في السنوات الأخيرة من المجر مركزا صناعيا لها في أوروبا. وتفيد تقارير بأنها تلقت دعما ماليا بنحو 450 مليون دولار من حكومة أوربان.

تولى سيارتو الحليف لأوربان، حقيبة الخارجية بين العامين 2014 و2026، وكان مساهما أساسيا في التوجه الانفتاحي للحكومة المجرية على الصين ومجموعة “بي واي دي” (BYD) تحديدا.

وأعلن سيارتو، وهو نائب منذ العام 2002، عبر فيسبوك تخليه عن مقعده بعد تلقيه “عرضا مرموقا للغاية” من المجموعة الصينية التي وصفها بأنها “إحدى الشركات الرائدة عالميا”.

وكتب السياسي البالغ 47 عاما “اعتبارا من اليوم، سأواصل العمل بصفة المسؤول التنفيذي عن العلاقات الخارجية للمجموعة وتطوير مجالات أعمال جديدة”.

وسارع رئيس الوزراء بيتر ماديار الذي هزم أوربان في انتخابات نيسان/أبريل وأطاحه من الحكم بعد 16 عاما في السلطة، الى اتهام سيارتو بأنه “لطالما مثّل مصالح أجنبية”.

وقال إن وزير الخارجية السابق “مارس ضغوطا لتأمين إعانات حكومية مجرية ضخمة” لفائدة شركة “بي واي دي”.

ورأى أن “الفارق الوحيد” حاليا هو أن “بيتر سيارتو لن يتقاضى أجره اعتبارا من الآن من الشعب المجري، بل من رب عمله الفعلي، مقابل +العمل+ نفسه”.

وباشرت شركة “بي واي دي” في العام 2024 بناء أول مصنع لها في أوروبا لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة سيجد بجنوب المجر، وأعلنت العام الماضي نقل مركزها الإقليمي للأعمال والأبحاث من هولندا إلى بودابست.

في العام الماضي، قال سيارتو إن الحكومة منحت 20 مليار فورنت (64 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب للشركة لافتتاح مقرها في بودابست.

بدوره، تلقّى مصنع الشركة في سيجد حيث لم يبدأ الإنتاج رسميا بعد، مبلغا غير معلن من الإعانات الحكومية المجرية. وتفيد تقديرات موقع “أتلاتسو” الاستقصائي بأن المبلغ الإجمالي يراوح بين 120 و130 مليار فورنت.

روس/ود/كام