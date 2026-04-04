وسائل إعلام: إيران تعدم رجلين مرتبطين بجماعة معارضة
4 أبريل نَيْسَان (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران أعدمت اليوم السبت رجلين قالت إنهما أدينا بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وبتنفيذ هجمات مسلحة.
وهذه هي أحدث حلقى في سلسلة إعدامات طالت أفرادا على صلة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأكدت المنظمة تنفيذ الإعدام اليوم، قائلة في بيان إن إيران “تحاول إخفاء ضعفها بإعدام السجناء السياسيين، وخاصة أعضاء المنظمة وأنصارها”. وأضافت أن أربعة من أعضائها أعدموا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وقالت إن الرجلين اللذين أعدما اليوم اعتقلا في يناير كانون الثاني 2024، وتم تأييد حكم الإعدام الصادر بحق كل منهما في ديسمبر كانون الأول 2025.
(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )