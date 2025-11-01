وسائل إعلام: الرفات المنقولة أمس لإسرائيل لا تنتمي إلى أي من الرهائن

reuters_tickers

2دقائق

(رويترز) – قالت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت إن رفاتا من ثلاث جثث تم تسليمها لإسرائيل خلال الليل لا تنتمي إلى أي من الرهائن الذين احتُجزوا في قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق بعد من الحكومة الإسرائيلية على هذه التقارير. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت متأخر يوم الجمعة إنها سهلت نقل رفات ثلاثة أشخاص من قطاع غزة إلى السلطات الإسرائيلية للتعرف على هوياتهم.

وعلى عكس الحالات السابقة، لم تعلن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن تسليم رفات رهائن من غزة.

ولا تزال جثث 11 رهينة في القطاع، تتضمن رفات رهينتين أجنبيتين. وكانت حماس قد أفرجت عن 20 رهينة على قيد الحياة وسلمت رفات 17 آخرين منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول بعد عامين من اندلاع الحرب المدمرة.

ويتعرض وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، والذي لم يحسم قضايا شائكة مثل نزع سلاح حماس والإطار الزمني للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، للاختبار جراء اندلاع القتال من حين لآخر منذ دخوله حيز التنفيذ.

(تغطية صحفية محمد الجبالي وإيناس العشري – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)