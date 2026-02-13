وسائل إعلام: حاملة طائرات أمريكية ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط

13 فبراير شباط (رويترز) – أفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بأن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر النبأ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد والسفن المرافقة لها سيجري إرسالها من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد على طلب للتعليق من رويترز خارج ساعات العمل الرسمية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

ووصلت حاملة الطائرات الأولى، أبراهام لينكولن، وعدد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط في يناير كانون الثاني.

وقال ترامب أمس الخميس إنه يتعين على واشنطن أن تبرم اتفاقا مع طهران، وإنه يعتقد أن الاتفاق قد يبرم خلال الشهر المقبل.

وقال للصحفيين “علينا إبرام اتفاق، وإلا فستكون العواقب وخيمة للغاية”.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس عن أمله في أن تسهم جهود ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق مع طهران يؤدي إلى تجنب أي تحرك عسكري.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)