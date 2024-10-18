وسائل إعلام: قوات بحرية من إيران وروسيا وسلطنة عمان تجري تدريبات في المحيط الهندي

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(رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الجمعة بأن أسطولين من روسيا وسلطنة عمان انضما إلى قوات بحرية إيرانية استعدادا لتدريبات بحرية تستضيفها إيران في المحيط الهندي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن طائرات هليكوبتر وسفنا تابعة لبحرية الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري استقبلت الأسطولين لدى دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية.

وتأتي التدريبات، المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على الضربات الصاروخية التي شنتها إيران عليها في الأول من أكتوبر تشرين الأول ردا على الحملات الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).