مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وسائل إعلام: قوات بحرية من إيران وروسيا وسلطنة عمان تجري تدريبات في المحيط الهندي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الجمعة بأن أسطولين من روسيا وسلطنة عمان انضما إلى قوات بحرية إيرانية استعدادا لتدريبات بحرية تستضيفها إيران في المحيط الهندي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن طائرات هليكوبتر وسفنا تابعة لبحرية الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري استقبلت الأسطولين لدى دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية.

وتأتي التدريبات، المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على الضربات الصاروخية التي شنتها إيران عليها في الأول من أكتوبر تشرين الأول ردا على الحملات الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
227 إعجاب
158 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
73 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية