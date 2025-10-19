وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يشن هجوما في غزة

reuters_tickers

3دقائق

القدس (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد أن الجيش شن هجوما في غزة، في وقت تتبادل فيه إسرائيل الاتهامات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في القطاع.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن سلاح الجو يهاجم رفح في جنوب القطاع. ووصفت أغلب وسائل الإعلام الهجوم بأنه ضربات جوية.

وفي وقت لاحق يوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي حماس نفذوا “هجمات متعددة” ضد القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المعروفة باسم “الخط الأصفر”، بما في ذلك إطلاق قذيفة صاروخية ونيران قناصة، واصفا ذلك بأنه “انتهاك صارخ” لاتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يصدر بعد أي تعليق من حماس، لكن سبق ونفت ارتكاب أي انتهاكات واتهمت إسرائيل بخرق الاتفاق ودعم “عصابات إجرامية” في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن “العديد من الإرهابيين” فتحوا النار على جنود في منطقة رفح لكن دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات. وقال الجيش في وقت لاحق إنه استهدف مجموعة أخرى من “الإرهابيين” لدى اقترابها من القوات في خان يونس في نفس اليوم.

وأشار إلى أنه سيواصل العمل للقضاء على التهديدات المباشرة التي يتعرض لها.

وتتبادل الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار منذ أيام، وقالت إسرائيل إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيظل مغلقا حتى إشعار آخر.

ونشب أيضا خلاف بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إعادة رفات الرهائن القتلى. وطالبت إسرائيل بأن تفي حماس بالتزاماتها في تسليم رفات باقي الرهائن المتوفين وعددهم 28. وسلمت حماس آخر الرهائن الأحياء لديها وعددهم 20 وسلمت أيضا 12 جثة، لكنها قالت إن العملية تحتاج إلى مجهود وإلى معدات خاصة لانتشال الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي وألكسندر كورنويل وستيفن شير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)