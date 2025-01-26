وسائل إعلام إيرانية: إلقاء القبض على 13 بهائيا بتهمة التبشير

reuters_tickers

2دقائق

(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية أن طهران ألقت القبض على 13 من أتباع العقيدة البهائية المحظورة في البلاد بتهمة التبشير بها بين القصر، وهو ما نددت به منظمة دولية تمثل البهائيين.

وجاء في بيان صادر عن وحدة استخبارات الحرس الثوري، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن الاعتقالات جرت في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وأضاف أن المعتقلين وعددهم 13 شخصا “كانوا يتصرفون بشكل غير قانوني ويروجون بشكل غير مباشر لانحرافهم الأيديولوجي من خلال استغلال الأطفال والمراهقين”. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وقالت منظمة الجامعة البهائية العالمية، التي تمثل العقيدة في أنحاء العالم، في بيان إن نساء معتقلات “كن يقدمن دروسا مبسطة للأطفال، وإن اعتقالهن يعادل إلقاء القبض على من يقدمن تعاليم (دينية) في مدرسة الأحد”.

ووصفت سيمين فاهاندج، ممثلة المنظمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، اعتقالهن بالإجراء العبثي بحق نساء بريئات.

وعبرت مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الشهر الماضي عن القلق البالغ إزاء ما وصفوه بزيادة الاستهداف المنهجي للبهائيات في إيران حيث يتعرضن للاعتقال والاستجواب والاخفاء القسري. وردت الحكومة الإيرانية بأن البهائيات لا يواجهن أي قيود.

وتعتبر إيران البهائية فرعا منحرفا عن الإسلام في حين يعتبرها أتباعها دينا مستقلا.

ويُقدر عدد أتباع العقيدة البهائية بنحو خمسة ملايين شخص في أكثر من 190 دولة.

ويقول زعماء البهائيين المنفيين إن المئات من أتباعها سجنوا وأعدموا منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.