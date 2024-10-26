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وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية: سماع دوي انفجارات في طهران وكرج

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية أن دوي عدد من الانفجارات القوية سمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة، وأضافت أن السبب لا يزال غير معلوم.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عددا من الانفجارات القوية سمع في أنحاء طهران، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص سبب تلك الانفجارات.

وتخطط إسرائيل للرد على هجوم بصواريخ باليستية شنته عليها إيران في الأول من أكتوبر تشرين الأول هو ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل في ستة أشهر.

وحذرت السلطات الإيرانية إسرائيل من شن هجوم على البلاد، قائلة إن أي هجوم سيستهدف إيران سيقابل برد أشد.

وأكد شهود في طهران سماع دوي انفجارات قوية.

وقال أحد سكان المدينة طلب عدم ذكر اسمه “كان (الانفجار) قويا وأصبح لون السماء أحمر”.

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