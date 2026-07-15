وسائل إعلام رسمية: المغرب وقع اتفاقية للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة

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15 يوليو تَمُّوز (رويترز) – أفادت وسائل الإعلام الرسمية المغربية بأن المغرب وقّع اليوم الأربعاء اتفاقية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه تم توقيع الاتفاقية في الرباط خلال اجتماع حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وكبار المسؤولين العسكريين، ونيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة، بالإضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )