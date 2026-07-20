وسائل إعلام رسمية: مجهولون قتلوا رجل دين سنيا في جنوب شرق إيران

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دبي 20 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وسائل إعلام حكومية إيرانية عن سلطات محلية قولها إن مسلحين مجهولين قتلوا اليوم الاثنين الشيخ محمد أنور ريجي، إمام وخطيب أهل السنة في أحد مساجد بلدة ميرجاوه الحدودية جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن محافظ ميرجاوه ندد بالواقعة ووصفها بأنها “هجوم إرهابي”.

وقال مسؤولون إن التحقيقات جارية وحثوا السكان على التزام الهدوء، مشيرين إلى أن الهجوم يهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الانقسامات الطائفية في إقليم سيستان وبلوشستان.

ويشهد هذا الإقليم، وهو من بين الأفقر في إيران ويقطنه عدد كبير من السنة من عرقية البلوش، منذ فترة طويلة أعمال عنف متكررة بين مسلحين إسلاميين أو عرقيين وقوات الأمن أو أطراف أخرى مؤيدة لحكومة طهران.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)