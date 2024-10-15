وسائل إعلام رسمية: مقتل شخص على الأقل في حريق بمصفاة نفط بخوزستان في إيران

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القاهرة (رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء بمقتل شخص على الأقل في حريق اندلع بمصفاة بارس بترو شوشتر الصغيرة بإقليم خوزستان الإيراني، فيما تستمر جهود السيطرة على الحريق.

وعزت سلطة المنطقة الحريق إلى “اصطدام ناقلة بخزانات بنزين” وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.

وقال مسؤول محلي في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إن عدة أشخاص أصيبوا أيضا.

وأضاف “رجال الإطفاء في الموقع يحاولون السيطرة على الحريق”.