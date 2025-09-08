The Swiss voice in the world since 1935
وسائل إعلام سورية: إسرائيل تقصف محيط ثلاث مدن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت وسائل إعلام تابعة للدولة السورية يوم الاثنين إن إسرائيل قصفت محيط ثلاث مدن هي حمص بوسط سوريا واللاذقية الساحلية وتدمر التاريخية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل.

ولم تذكر وسائل الإعلام السورية مزيدا من التفاصيل حول حجم أو تأثير القصف الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ سنوات حملة قصف جوي دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية العسكرية في سوريا، وتصاعدت هذه الحملة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

وانخرطت إسرائيل ودمشق في الآونة الأخيرة في محادثات بوساطة أمريكية حول تهدئة الصراع في جنوب سوريا.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

