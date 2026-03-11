وسائل إعلام لبنانية: إسرائيل تقصف مبنى سكنيا في بيروت

بيروت 11 مارس آذار آذَار (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في وسط بيروت اليوم الأربعاء، في توسيع لنطاق الهجمات الإسرائيلية في العاصمة خارج الضاحية الجنوبية التي تسيطر عليها جماعة حزب الله، حيث استمرت الغارات العنيفة.

وأظهرت لقطات مصورة أضرارا جسيمة في طابقين من المبنى السكني في حي عائشة بكار، ودخانا يتصاعد من المبنى.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية.

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الثاني في قلب بيروت خلال أربعة أيام. واستهدفت غارة إسرائيلية يوم الأحد فندقا في منطقة الروشة الساحلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت خمسة من كبار أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتقول السلطات اللبنانية إن ما يقرب من 570 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ أن بدأت جماعة حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النار في الثاني من مارس آذار ردا على مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وواصلت إسرائيل شن غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية خلال الليل. وأمر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية، التي يغلب عليهم المسلمون الشيعة، بالمغادرة إلى جانب سكان منطقة واسعة من جنوب لبنان وأجزاء من الشرق.

وقالت الأمم المتحدة إن حوالي 700 ألف شخص نزحوا في لبنان، أي أكثر من عُشر السكان.

