وساطة إماراتية تؤدي إلى تبادل 190 أسر حرب بين روسيا وأوكرانيا

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أعلنت موسكو وكييف الجمعة أنها تبادلتا 95 من أسرى الحرب الأوكرانيين مقابل عدد مماثل من الأسرى الروس الذين تحتجزهم القوات الأوكرانية، في صفقة توسطت فيها الإمارات.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن نجاح وساطة تاسعة بين أوكرانيا وروسيا منذ مطلع العام الحالي، لتبادل 190 أسرا مناصفة بين الجانبين ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في عدد من الوساطات إلى 2184 أسيرا.

وكانت آخر عملية تبادل جرى الإعلان عنها الشهر الماضي، عندما تم تبادل 206 أسرى حرب، في صفقة جرت أيضا بوساطة إماراتية.