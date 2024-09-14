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وساطة إماراتية تسفر عن تبادل 206 أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا

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أعلنت الإمارات أنها قامت بوساطة في صفقة تبادل بين روسيا وأوكرانيا أدت الى الإفراج عن 206 أسرى حرب، مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيرا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن “الوساطة الجديدة، وهي الثامنة من نوعها، منذ بداية العام 2024، تمثل انعكاسا لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين”.

وأكدت وزارة الخارجية “التزام دولة الامارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى ايجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد”.

أم/

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