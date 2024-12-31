وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 300 أسير

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أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 150 أسيراً من الجانب الأوكراني و150 أسيراً من الجانب الروسي في عاشر وساطة إماراتية بين البلدين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2484 أسيرا.

وثمنت وزارة الخارجية “تعاون واستجابة البلدين لجهود الوساطة الإماراتية وإتمام عملية تبادل الأسرى”.

وأشارت أنّ الوساطة الإماراتية “تدل على مكانة الدولة كوسيط موثوق به لدى روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وتقديرهما للمساعي التي تبذلها الدولة في دعم المسار الدبلوماسي ومسار الحل السلمي لانهاء الأزمة بين البلدين”.

وأفادت الوزارة بأنه “بنجاح الوساطة الجديدة بلغ عدد الوساطات الإماراتية التي تم إتمامها منذ بداية العام 2024 عشر وساطات، وهو ما يعكس الثقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين”.

وأكدت وزارة الخارجية أن “دولة الامارات ملتزمة بمواصلة العمل على دعم كافة الجهود التي تعمل على الوصول إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا”.

هت/الح