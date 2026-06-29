وسط أوروبا يواجه حرارة تتخطى 35 درجة

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تشتد موجة الحر الإثنين على أوروبا الوسطى والشرقية حيث يواجه أكثر من 130 مليون شخص على الأقل حرارة ستتخطى 35 درجة مئوية خلال فترة ما من النهار، وفق حسابات وكالة فرانس برس.

ومن المتوقع بصورة إجمالية أن تتخطى الحرارة القصوى 30 درجة لأكثر من 269 مليون نسمة في أوروبا (خارج تركيا)، مقابل أكثر من 380 مليونا الأحد، وفق التحليل الذي يستند إلى توقعات الأرصاد الجوية الألمانية ومركز الأبحاث المشتركة.

وتخطت درجات الحرارة القصوى الأحد 35 درجة لما لا يقل عن 191 مليون نسمة.

وبحسب توقعات اليوم، فإن الحرارة ستتجاوز 35 درجة في منطقة شاسعة حول جبال الكربات ومنطقة البلقان بما يشمل المجر بكاملها تقريبا فضلا عن صربيا ورومانيا وكرواتيا والنمسا وجنوب بولندا وغرب أوكرانيا.

كما يطال الحر الشديد 30 مليون شخص في إيطاليا ولا سيما في سهل بو المكتظ بالسكان، والجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية المعتاد على موجات القيظ.

وفي فرنسا حيث تنحسر موجة الحر غير أنه يتم الإبقاء على حال الطوارئ الصحية، فستطال درجات الحرارة القصوى حوالى ثلاثة ملايين شخص.

– العمل عن بعد –

وفي المجر، سُمح لموظفي القطاع العام بالعمل عن بعد، وطلب رئيس الوزراء بيتر ماجيار من الشركات الخاصة أن تعطي الأفضلية لهذا الحل حيث أمكن.

وفي سلوفاكيا، أعلن حال الإنذار القصوى بمستوى 3 درجات في جميع أنحاء البلاد تقريبا مع احتمال أن تصل الحرارة إلى 40 درجة، بحسب المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

كما أعلن حال الإنذار الأحمر في شرق النمسا مع ترقب بلوغ الحرارة 39 درجة خلال النهار في فيينا و23 درجة خلال الليل .

وقالت سوزان، وهي من سكان فيينا قصدت بحيرة “ألتي دوناو” المتفرعة من نهر الدانوب والتي يأتي إليها سكان المدينة بحثا عن بعض البرودة، “أفعل ما يفعله الجميع: أحاول البقاء في الظل وشرب الكثير من الماء، قد يكون هذا الشيء الوحيد الذي ينقذنا”.

وبلغ مستوى الحرارة صباح الإثنين في البحيرة 29 درجة مئوية، بحسب نادي “أربو” للسيارات.

وفي كرواتيا، حذرت السلطات كما في سائر أنحاء البلقان من ظروف جوية خطيرة.

وفي البوسنة حيث قد تصل الحرارة إلى 40 درجة كما في ألبانيا، أعلنت أجهزة الإطفاء الإثنين السيطرة على حريق اندلع في مكب نفايات قرب موستار (جنوب) وبقي مشتعلا لعدة أيام.

أما في كوسوفو، فتوقعت الأرصاد الجوية حرارة تصل إلى 28 درجة في حدها الأقصى الإثنين، ونصحت الأشخاص ذوي الأوضاع الهشة بالمكوث في الداخل خلال النهار.

وكانت عدة حكومات في غرب أوروبا اتخذت تدابير عاجلة لمواجهة موجة الحر، مثل حظر بيع الكحول في باريس وإلغاء المهرجانات وأغلاق المدارس.

ولم يعلن عن أي إجراء مماثل إلى الآن في دول البلقان حيث انتهى العام الدراسي، بالرغم من مناشدات النقابات الحكومة في مقدونيا الشمالية اتخاذ تدابير لحماية العمال.

وفي بولندا حيث أحصت السلطات 56 حالة وفاة غرقا منذ مطلع حزيران/يونيو، 17 منها يوم الأحد وحده، أفادت الشرطة أن الحصيلة اليومية هي الأعلى هذه السنة، داعية إلى “لزوم الحيطة والحذر على ضفاف المياه”.

وإلى الشرق، تستعد أوكرانيا الإثنين لحرارة قد تصل إلى 39 درجة هذا الأسبوع، ما سيشكل ضغطا إضافيا على شبكة الكهرباء المتضررة بشدة أساسا جراء القصف الروسي خلال الشتاء والتي تجري فيها عمليات إصلاح.

وهذه اخطر موجة حر تضرب أوروبا على الإطلاق، ويشير خبراء المناخ في منظمة “وورلد ويثر أتريبيوشن” إلى أنه لم يكن من الممكن أن تحدث في شهر حزيران/يونيو لولا التغير المناخي.

وتم تخطي الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في ألمانيا وبولندا والجمهورية التشيكية، كما في المملكة المتحدة وسويسرا لشهر حزيران/يونيو.

كذلك بلغ متوسط درجات الحرارة في فرنسا مستويات قياسية مع تسجيل الليالي الأشد حرا على الإطلاق.

نلك/دص/ع ش