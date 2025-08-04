وسط غياب العدالة الناجزة.. مئات يحيون الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت

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من مايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – تجمع مئات اللبنانيين بالقرب من ساحل بيروت يوم الاثنين لإحياء الذكرى الخامسة للانفجار الكارثي الذي هز مرفأ بيروت في 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، في أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.

وحمل عدد كبير من المشاركين الأعلام اللبنانية وصور بعض القتلى، وقالوا إنهم يشعرون بخيبة أمل بالغة لعدم محاسبة أي شخص على الانفجار المدمر.

وقال وليام نون، شقيق رجل الإطفاء جوزاف الذي قُتل في الانفجار “هل يمكن لأحد أن يشرح لي لماذا لا نزال واقفين هنا بعد خمس سنوات؟ إذا كان الجميع يؤيد هذه القضية، فمن الذي يقف ضدنا إذا؟”.

وأضاف من فوق منصة أقيمت قرب المرفأ “يجب إغلاق هذا الملف. لقد مرّت خمس سنوات ولا نريد سنة سادسة”.

وأدى الانفجار إلى تدمير مساحات واسعة من بيروت وشرد عشرات الآلاف من السكان.

وتُليت أسماء جميع القتلى بينما وقف المحتجون قبالة أنقاض صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، التي تضررت بشدة في الانفجار واستمر تدهورها وانهيارها على مدى السنوات التالية.

وفي تمام الساعة 6:07 مساء، وهو وقت وقوع الانفجار قبل خمس سنوات، وقف المئات دقيقة صمت.

وقالت كاترين عتيق، البالغة من العمر 30 عاما “أنا هنا لأنني أجد أنه من الجنون أننا بعد خمس سنوات لا نعرف حتى الآن ما الذي حدث بالضبط. كان لدي أمل في الحصول على إجابات عام 2020. لم أعتقد أننا سنظل هنا بعد كل هذا الوقت”.

ورغم أنها لم تفقد أحدا من أحبائها في الانفجار، قالت اللبنانية المقيمة في فرنسا إنها حريصة على العودة إلى بيروت كل عام للمشاركة في إحياء الذكرى كواجب تجاه رفقائها في الوطن.

وجاء انفجار المرفأ بعد مرور ما يقرب من عام على الانهيار الاقتصادي الكارثي في لبنان، والذي أعقبته أزمة سياسية أصابت الحكومة بالشلل وحرب مدمرة بين جماعة حزب الله وإسرائيل بدأت في عام 2023.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)