The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وصول أول مجموعة من أطفال غزة إلى بريطانيا لتلقي العلاج الطبي الطارئ

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

وصلت أول مجموعة من الأطفال المرضى والمصابين من غزة إلى المملكة المتحدة بموجب خطة تسمح لهم بتلقي العلاج الطبي الطارئ، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء. 

وأضافت أن فريق عمل حكوميا أمضى أسابيع في تنسيق “العملية الإنسانية المعقدة” لإجلاء الأطفال وعائلاتهم للحصول على رعاية متخصصة في إطار هيئة الخدمات الصحية الوطنية التابعة للدولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها دعمت عمليات الإجلاء الطبي لعشرة أطفال “في حالة حرجة” من غزة إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى 50 من مرافقيهم.

وأـى ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر في تموز/يوليو أن حكومته ستطلق خطة لعدد غير محدد من الأطفال المتضررين جراء الحرب في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية إيفِت كوبر في بيان الأربعاء إن نظام الرعاية الصحية في غزة “دمر” و”المستشفيات لم تعد تعمل”.

وأضافت أن وصول الأطفال “يعكس التزامنا الراسخ العمل الإنساني وقوة التعاون الدولي (…) نحن نواصل الدعوة إلى حماية المنشآت الطبية والعاملين في مجال الصحة في غزة، والسماح بإدخال كميات كبيرة من الأدوية والإمدادات”.

ونُقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أولا إلى الأردن حيث تسلمهم موظفو السفارة البريطانية وخضعوا لتدقيق  أمني.

ودعمت منظمة الصحة والحكومة الأردنية بريطانيا في عمليات الإجلاء، إلى جانب فريق طبي بريطاني وطاقم من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ولم تؤكد لندن عدد الأطفال الذين وصلوا لكنها قالت إنه يتوقع وصول عدد إضافي من الأطفال مع عائلاتهم في الأسابيع المقبلة.

ولن تقدم الحكومة تفاصيل حول علاجاتهم أو أماكن وجودهم حفاظا على خصوصية المريض.

ونقل عدد صغير من الأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب إلى بريطانيا في وقت سابق بموجب برنامج خاص هو “بروجيكت بيور هوب”.

وقال وزير الصحة ويس ستريتينغ إن هذا الوضع “يفرض علينا التحرك”.

وأضاف “هؤلاء المرضى الصغار شهدوا أهوالا لا ينبغي لأي طفل أن يراها، لكن هذا يمثل بداية رحلتهم نحو التعافي”.

جج/الح/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية