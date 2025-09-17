وصول أول مجموعة من أطفال غزة إلى بريطانيا لتلقي العلاج الطبي الطارئ

وصلت أول مجموعة من الأطفال المرضى والمصابين من غزة إلى المملكة المتحدة بموجب خطة تسمح لهم بتلقي العلاج الطبي الطارئ، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء.

وأضافت أن فريق عمل حكوميا أمضى أسابيع في تنسيق “العملية الإنسانية المعقدة” لإجلاء الأطفال وعائلاتهم للحصول على رعاية متخصصة في إطار هيئة الخدمات الصحية الوطنية التابعة للدولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها دعمت عمليات الإجلاء الطبي لعشرة أطفال “في حالة حرجة” من غزة إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى 50 من مرافقيهم.

وأـى ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر في تموز/يوليو أن حكومته ستطلق خطة لعدد غير محدد من الأطفال المتضررين جراء الحرب في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية إيفِت كوبر في بيان الأربعاء إن نظام الرعاية الصحية في غزة “دمر” و”المستشفيات لم تعد تعمل”.

وأضافت أن وصول الأطفال “يعكس التزامنا الراسخ العمل الإنساني وقوة التعاون الدولي (…) نحن نواصل الدعوة إلى حماية المنشآت الطبية والعاملين في مجال الصحة في غزة، والسماح بإدخال كميات كبيرة من الأدوية والإمدادات”.

ونُقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أولا إلى الأردن حيث تسلمهم موظفو السفارة البريطانية وخضعوا لتدقيق أمني.

ودعمت منظمة الصحة والحكومة الأردنية بريطانيا في عمليات الإجلاء، إلى جانب فريق طبي بريطاني وطاقم من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ولم تؤكد لندن عدد الأطفال الذين وصلوا لكنها قالت إنه يتوقع وصول عدد إضافي من الأطفال مع عائلاتهم في الأسابيع المقبلة.

ولن تقدم الحكومة تفاصيل حول علاجاتهم أو أماكن وجودهم حفاظا على خصوصية المريض.

ونقل عدد صغير من الأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب إلى بريطانيا في وقت سابق بموجب برنامج خاص هو “بروجيكت بيور هوب”.

وقال وزير الصحة ويس ستريتينغ إن هذا الوضع “يفرض علينا التحرك”.

وأضاف “هؤلاء المرضى الصغار شهدوا أهوالا لا ينبغي لأي طفل أن يراها، لكن هذا يمثل بداية رحلتهم نحو التعافي”.

