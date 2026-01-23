وصول القوة الإماراتية المشاركة في تمرين أمن الخليج العربي إلى قطر

وصلت القوة الأمنية الإماراتية إلى قطر للمشاركة في التمرين الخليجي المشترك “أمن الخليج العربي 4” الذي سيمتد بين 25 كانون الثاني/يناير و4 شباط/فبراير، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان الجمعة.

وستشارك في التمرين الأجهزة والقوات الشرطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب وحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المشتركة، وفق البيان ذاته.

وأورد البيان أن مشاركة الإمارات تأتي “في إطار تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك ورفع مستوى التنسيق والتكامل الميداني بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وصولا إلى منظومة أمنية متماسكة قادرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات الشرطية والأمنية والميدانية المختلفة”.