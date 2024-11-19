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وصول المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين إلى بيروت (إعلام رسمي)

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وصل المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين إلى بيروت صباح الثلاثاء، على ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، وسط جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين حزب الله واسرائيل. 

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوصول “الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت”، بدون مزيد من التفاصيل. 

يأتي ذلك غداة تأكيد مصدر رسمي مطلع على الاتصالات لوكالة فرانس برس أن لبنان يتعامل “”بإيجابية كبيرة” إزاء مقترح أميركي لوقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل ويعمل على صياغة “ملاحظات نهائية” قبل نقل الرد إلى الجانب الأميركي. 

وقال المصدر الرسمي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته الاثنين “يمكن القول إننا قطعنا شوطا كبيرا”، مضيفا أن “التوجه ايجابي ولبنان يتعاطى بإيجابية كبيرة مع المقترح”. 

وأوضح المصدر “نحن نضع ملاحظاتنا النهائية على الصياغة الأميركية”.

وقال مصدر حكومي آخر الاثنين لفرانس برس “ننتظر قدوم (المبعوث الأميركي الخاص آموس) هوكستين للبحث في بعض النقاط العالقة معه”.

يأتي ذلك بعدما أفاد مسؤولان حكوميان لبنانيان وكالة فرانس برس الجمعة بأن لبنان يدرس مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار.

ومنذ تكثيف إسرائيل غاراتها على معاقل حزب الله في جنوب وشرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 أيلول/سبتمبر، باءت الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بالفشل.  

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الاثنين إن الولايات المتحدة عرضت “مقترحات على كل من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. لقد رد الطرفان على المقترحات التي قدّمناها”.

وأوضح في تصريح للصحافيين “جرى تبادل للأفكار” حول آلية “التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي نعتبر أنه يصب في مصلحة الجميع”، مؤكدا أن واشنطن “ملتزمة هذه العملية”.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3516 شخصا على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية. 

لو/غ ر

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