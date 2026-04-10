وصول الوفد الإيراني إلى باكستان قبيل محادثات مع الولايات المتحدة وفانس يحذّر من أي “تلاعب”

وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد وفد من كبار المسؤولين الإيرانيين، قبيل محادثات مرتقبة مع الولايات المتحدة، بعدما اشترطت طهران وقف النار في لبنان والإفراج عن أصولها المجمدة “قبل بدء المفاوضات”.

في الأثناء، حذّر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إيران من محاولة “التلاعب” بواشنطن لدى توجّهه إلى إسلام آباد لترؤس وفد الولايات المتحدة.

على الرغم من وقف إطلاق النار المؤقت، ما تزال خلافات كبيرة قائمة بشأن كيفية المضي قدما في المحادثات الهادفة إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق سلام دائم.

وتطرّق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى صعوبة تحقيق تقدم.

وقال في خطاب متلفز “لقد أُعلن وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن مرحلة أصعب تنتظرنا الآن: مرحلة تحقيق وقف إطلاق نار دائم، وحلّ القضايا المعقدة عبر المفاوضات”.

ولفت إلى أن المرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات وقد تنتهي باتفاق أو بنسف كل الجهود.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني أن وفد الجمهورية الإسلامية يقوده رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.

وجدّد التلفزيون الإيراني التأكيد على موقف إيران الذي يفيد بأن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تجرى إلا إذا وافقت واشنطن على شروط طهران، لا سيما وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة.

وفي لبنان، تتواصل المواجهات التي بدأت اعتبارا من الثاني من آذار/مارس على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

والجمعة، أفاد الاعلام الرسمي اللبناني بمقتل 13 عنصرا في جهاز أمن الدولة في غارة اسرائيلية استهدفت مدينة النبطية في جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة أن حصيلة الغارات الإسرائيلية العنيفة على بيروت ومناطق أخرى الأربعاء، ارتفعت الى 357 قتيلا و1223 جريحا.

في الأثناء، أصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا أعلنت فيه أن اجتماعا سيُعقد الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الأميركية “للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض” بين لبنان واسرائيل برعاية أميركية.

ولاحقا جاء في بيان للسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر أن الدولة العبرية لن تناقش وقف إطلاق النار مع حزب الله في المحادثات مع الحكومة اللبنانية.

– يد ممدودة –

قال فانس قبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن “سنحاول خوض مفاوضات إيجابية”.

وأضاف “إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد مستعدون لمدّ اليد. إذا حاولوا التلاعب بنا، سيجدون أن الفريق المفاوض لن يكون مرحبا بذلك”.

وتقول مصادر رسمية إن محادثات إسلام آباد ستتناول نقاطا حساسة، بينها تخصيب إيران لليورانيوم وحرية الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

وليلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المضيق سيفتح “قريبا”.

وكان ترامب عبّر عن استيائه من طريقة تعامل إيران مع هذا المضيق الاستراتيجي الذي كان من المفترض أن يُعاد فتحه.

من جهتها، ندّدت إيران بالهجمات الإسرائيلية في لبنان، وأصرت على وجوب أن يشمله وقف إطلاق النار.

وكتب الرئيس الأميركي الجمعة على منصته تروث سوشال أن إيران ليس لديها “أوراق” تفاوضية في المباحثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان، باستثناء التحكم بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة.

في الأثناء، تحوّلت إسلام آباد إلى مدينة أشباح، في ظل إجراءات أمنية مشددة وإعلان السلطات يومي الخميس والجمعة يومي عطلة رسمية.

ولم توفر الحكومة الباكستانية بعد رسميا تفاصيل بشأن موعد المباحثات أو مكانها. لكن فندق “سيرينا” الواقع بجوار وزارة الخارجية في المنطقة الحمراء المحصّنة من العاصمة، طلب من نزلائه المغادرة الأربعاء.

وشكّك مقيم في طهران يبلغ 30 عاما في تصريح لفرانس برس في نجاح المفاوضات، واصفا معظم ما يقول ترامب بأنه “ضجيج محض وهراء”.

وتابع “يريد أن يتلاعب بالجمهورية الإسلامية لدفعها إلى إبرام صفقة. أعتقد أن هذه كانت نيته، إذا كان بإمكانك القول إن هناك نية أساسا”.

في الأثناء، ما زالت الحركة شبه متوقفة في مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره عادة خمس نفط العالم بالإضافة إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي والأسمدة.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات ترمي إلى إنهاء نزاع أودى بحياة الآلاف وأدخل الاقتصاد العالمي في حالة فوضى.

وقالت شذى المقيمة في طهران لفرانس برس رافضة كشف كامل هويتها خوفا على سلامتها “أنا خائفة من أن تندلع الحرب من جديد، وفي الوقت نفسه أخشى بقاء النظام”.

وفي حين واصلت إسرائيل شن غارات جوية في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق حوالى 30 صاروخا باتّجاه الدولة العبرية، ما تسبّب بأضرار مادية.

وأعلن حزب الله الجمعة أنه قصف “بصواريخ نوعية” قاعدة عسكرية بحرية في مدينة أسدود بجنوب إسرائيل، ردا على الغارات العنيفة التي شنّتها الدولة العبرية على بيروت الأربعاء.

وقال ترامب الخميس في تصريح لشبكة “إن بي سي نيوز” إن إسرائيل “بصدد خفض وتيرة” ضرباتها في لبنان.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق، في اتصال هاتفي معه الأربعاء، على “خفض الوتيرة” في ما يتّصل بلبنان.

وقال مصدر دبلوماسي غربي لفرانس برس “هناك ضغوط دبلوماسية جارية من دول أوروبية ودول خليجية ومصر على إسرائيل لمنع تجدد الغارات الإسرائيلية على بيروت بعد +الأربعاء الأسود+”.

بور-ايغا/ناش/كام-ود/سام