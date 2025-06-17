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وصول رحلتين جويتين تقلان أشخاصا تم إجلاؤهم من إسرائيل إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك

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(رويترز) – قالت السلطات يوم الثلاثاء إن رحلتين جويتين تقلان أشخاصا تم إجلاؤهم من إسرائيل وصلت إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك في ظل الحرب بين إيران وإسرائيل، مما يجعل هاتين الدولتين من بين أولى الدول التي تجلي مواطنيها من الشرق الأوسط.

وذكرت السلطات السلوفاكية أن أول رحلة إجلاء وعلى متنها 73 شخصا، بينهم 25 سائحا سلوفاكيا وخمسة أفراد من عائلات دبلوماسيين سلوفاكيين يعملون في تل أبيب، وصلت إلى العاصمة براتيسلافا في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار إن بلاده قدمت المساعدة أيضا في نقل مواطنين من دول أخرى إلى أوروبا، بما في ذلك 15 بولنديا، و14 تشيكيا، وتسعة نمساويين، وسلوفينيين اثنين، ومواطن واحد من كل من إستونيا وإسبانيا وماليزيا.

وأضاف بلانار “شركاؤنا يتواصلون معنا ونحن نستعد لتسيير رحلة أخرى اليوم، والتي من المفترض أن تشمل رعايا سلوفاك، بالإضافة إلى مواطنين من جمهورية التشيك والنمسا والمجر ولاتفيا وفرنسا”.

من جانب آخر، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إن طائرة تقل 66 شخصا جرى إجلاؤهم من إسرائيل هبطت بالقرب من العاصمة.

وأكدت بولندا يوم الاثنين إنها تنظم إجلاء نحو 200 من رعاياها في إسرائيل عبر الأردن.

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