وصول سفينة تنقل دفعة أولى من المهاجرين إلى ألبانيا في إطار اتفاق مع إيطاليا

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وصلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية تنقل أول دفعة من المهاجرين الذين تم اعتراضهم في المياه الإقليمية الإيطالية ونقلوا إلى ألبانيا صباح الأربعاء إلى مرفأ شنغجين الألباني بعد رحلة استمرت 36 ساعة، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

قبيل الساعة الثامنة صباحا دخلت السفينة “ليبرا” وعلى متها 16 رجلا من مصر وبنغلادش، المرفأ الذي منع الصحافيون من دخوله.

وبعد نزول المهاجرين من السفينة سيتم تسجيل أسمائهم في منشآت أقامتها إيطاليا في المرفأ قبل اقتيادهم مسافة 20 كيلومترا إلى مخيم جادر.

وسيقيمون في بيوت جاهزة مساحتها 12 مترا مربعا محاطين بجدران عالية نصبت فيها كاميرات مراقبة وتنتشر فيها قوات أمن إيطالية وسيتمكنون من تقديم طلبات اللجوء في المكان. في حال رفض الطلب، أقيمت زنزانات في المخيم بانتظار ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأبرمت إيطاليا والبانيا اتفاقا يثير جدلا بهذا الشأن في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 . وقد نددت بهذا الاتفاق غير المسبوق في أوروبا الكثير من المنظمات غير الحكومية التي تعتبره انتهاكا للقواعد الدولية.

ويمتد الاتفاق على خمس سنوات وتقدر كلفته على إيطاليا بحوالى 160 مليون يورو سنويا. ويشمل فقط الرجال البالغين الذين تعترضهم البحرية وخفر السواحل الإيطاليون في منطقة البحث والانقاذ الخاصة بهم في المياه الدولية.

وستكون هذه المراكز قادرة على استيعاب نحو ألف شخص في بادئ الأمر ثم ثلاثة آلاف على المدى الطويل، وهي أعداد لا تبرر بالنسبة للبعض هذا الاتفاق.

بمو/غ ر/لين