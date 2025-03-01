وصول طائرات إماراتية الى مصر ضمن عملية “الفارس الشهم 3” لدعم غزة

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وصلت أربع طائرات مساعدات إماراتية إلى مطار العريش هذا الأسبوع، من خلال الجسر الجوي الإماراتي، ضمن عملية الفارس الشهم 3″، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الجمعة أن ذلك يأتي في “إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”

جاءت هذه المساعدات بدعم من عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية، على ما ذكرت الوكالة.

وحملت الطائرات الأربع 1442 طناً من المساعدات الإغاثية المتنوعة والتي تضمنت مواد غذائية أساسية ورمضانية، ومستلزمات صحية، وخيام إيواء، وطرود أطفال حديثي الولادة واحتياجات ضرورية تهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر المتضررة داخل قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

هت/كام