وصول طائرة إماراتية إلى العريش محملة بـ100 طن من المساعدات لغزة
وصلت طائرة مساعدات جديدة إلى مدينة العريش المصرية، تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة، ضمن “جسر حميد الجوي”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.
وذكرت الوكالة أنّ “الشحنة تضمنت كميات من المواد الغذائية الأساسية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة”.
واستقبل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش شحنة المساعدات فور وصولها، حيث جرى نقلها وتخزينها في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المتبعة، بما يضمن سرعة وصولها إلى المستفيدين، بحسب الوكالة.
