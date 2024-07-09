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وصول قافلة مساعدات إماراتية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

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عبرت قافلة شاحنات إماراتية مُحملة بالمساعدات الإنسانية المتنوعة معبر كرم أبو سالم وذلك لأول مرة منذ إغلاق معبر رفح مطلع أيار/مايو الماضي ما تسبب في تفاقم الأزمة في القطاع، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وأعلنت الوكالة وصول “شاحنات مُحملة بـ 80 طناً من المساعدات الإماراتية من ضمنها الخيام التي تُعد أحد الاحتياجات الأساسية نظراً لحالة النزوح المستمرة وخروج الأسر من المنازل نتيجة لتداعيات الحرب المستمرة في القطاع بالإضافة للمواد الإغاثية الأٍساسية والطرود الغذائية والتمور التي تُعد أبرز الاحتياجات في وقت يعاني فيه سكان القطاع من الجوع وعدم توفر الطعام والمواد الأساسية في الأسواق”.

وأضافت الوكالة إن الفرق التطوعية باشرت “توزيع الخيام والطرود الغذائية على العائلات الفلسطينية النازحة”.

وتسببت الحرب الدائرة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تبدي الأمم المتحدة قلقها من خطر المجاعة.

وقدّمت الإمارات آلاف طن من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو والبحر، كما أنشأت مستشفيين، أحدهما ميداني في جنوب قطاع غزة، وآخر عائم في ميناء العريش، و6 محطات تحلية تضخّ المياه إلى داخل القطاع.

أم/نور

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