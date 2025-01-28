وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى سوريا لأول مرة منذ سقوط الأسد (وكالات)

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وصل أول وفد رسمي روسي يزور سوريا منذ إطاحة بشار الأسد إلى دمشق، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية الثلاثاء.

وأفادت وكالة “ريا نوفوستي” بأن الوفد يضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

وذكرت الوكالة أنها “أول زيارة يقوم بها مسؤولون روس لدمشق” منذ فرار الأسد في كانون الأول/ديسمبر بعد سيطرة فصائل معارضة بقيادة هيئة التحرير الشام على العاصمة.

وقال ميخائيل بوغدانوف في تصريح خاص لموفد “آر تي العربية” المرافق للوفد الى دمشق إن الزيارة “تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة”، مشددا على أن “روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد”.

وقبل إطاحة الفصائل الأسد، كانت روسيا أحد أبرز داعمي الرئيس السوري المخلوع دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا، علما بأنه فر إلى موسكو.

وتسعى روسيا الآن لضمان مصير قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم في سوريا، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق، في ظل السلطات السورية الجديدة.

وهيئة الشام التي يقودها أحمد الشرع محظورة في روسيا حيث تصنف منظمة “إرهابية”.

وقال الشرع في كانون الأول/ديسمبر خلال مقابلة مع “العربية” إن “هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية”.

وتابع “لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض”.

بور/الح/لين