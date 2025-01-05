مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وصول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن “الفارس الشهم 3”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في الظروف الراهنة وضمن “عملية الفارس الشهم 3” الإنسانية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وتتألف القوافل من 29 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 364 طنا من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية وكسوة الشتاء وخيم الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع عبر المعابر المصرية، ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، إلى 150 قافلة تتألف من 2319 شاحنة نقلت أكثر من 29 ألفا و25 طنا، فيما بلغ مجموع المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات منذ بدء الأزمة إلى قطاع غزة 46 ألفا و659 طنا من الإمدادات الإغاثية العاجلة، بهدف الإسهام في التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعانيها سكان القطاع.

هت/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
47 إعجاب
73 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
380 إعجاب
267 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية