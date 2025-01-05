وصول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن “الفارس الشهم 3”

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عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في الظروف الراهنة وضمن “عملية الفارس الشهم 3” الإنسانية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وتتألف القوافل من 29 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 364 طنا من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية وكسوة الشتاء وخيم الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع عبر المعابر المصرية، ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، إلى 150 قافلة تتألف من 2319 شاحنة نقلت أكثر من 29 ألفا و25 طنا، فيما بلغ مجموع المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات منذ بدء الأزمة إلى قطاع غزة 46 ألفا و659 طنا من الإمدادات الإغاثية العاجلة، بهدف الإسهام في التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعانيها سكان القطاع.

هت/دص