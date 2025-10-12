وضع شعار القرية العالمية الخاص بالموسم الثلاثين على التأشيرات الصادرة من دبي

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع القرية العالمية، عن وضع شعار القرية العالمية الخاص بالموسم الثلاثين على التأشيرات الصادرة من إمارة دبي، إلى جانب اعتماد ختم خاص يحمل شعار القرية العالمية على جوازات القادمين إلى الدولة، احتفاء بالذكرى الثلاثين لانطلاق القرية.

وأعلنت الجهتان أن الدخول إلى القرية العالمية سيكون مجانيا لحاملي جوازات السفر التي تحمل ختم القرية العالمية، لمدة عشرة أيام من تاريخ افتتاح القرية في 15 تشرين الأول/أكتوبر، على أن يكون الختم بجانب ختم الدخول ليستفيد حامله من هذه الميزة لمرة واحدة فقط.

م ل